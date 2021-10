En marzo, Fernando Rodney cumplirá 45 años, fecha en la que puede comenzar a cobrar su pensión completa por superar los 10 años de servicios en las Grandes Ligas (US$68,000 al año, pero subiría a US$220,000 si espera a los 62).

Pero la palabra retiro ni siquiera pasa por la cabeza de la Flecha, quien ya se prepara para lanzar con el Escogido desde que se cante ¡play ball! el 27 del corriente mes.

Rodney viene de sumar con los Toros de Tijuana otra corona en la Liga Mexicana a la enorme vitrina que tiene en su hogar en la Florida, una que incluye Serie Mundial (2019), Clásico Mundial (2013), cuatro con el Escogido y una Serie del Caribe (2012).

¿Qué mantiene activo a este lanzallamas cuya carrera peligró tan temprano como a los 24 años por una rotura de tendón en el brazo derecho?

“No estamos preparando con esa meta, si aparece algo (para Grandes Ligas) lo conseguimos, si no me voy para México otra vez, hasta que Dios quiera, cuando me canse de esto lo dejo, pero me siento bien y mientras me sienta bien lo voy a seguir haciendo”, dijo Rodney.

La meta a la que se refiere es regresar a las Grandes Ligas, una vuelta que dice estuvo cerca este verano, pero varias llamadas nunca llegaron. Tiró allí por última vez cuando ganó con los Nacionales la Mundial de 2019 y desde entonces espera esa oportunidad para conseguir los tres salvados que necesita en su meta de convertirse en el líder entre los dominicanos.

“Es algo que al estar cerca y tener la oportunidad y sentirme bien yo dije, ‘si me dan la oportunidad, sí, pero como no tenía eso en mi meta, es algo que si se da amén y si no gloria a Dios’, ¿me entiendes?”, dice sobre sus 327 rescates.

“En realidad no tenía eso en meta hasta que se terminó la temporada (2019), me preguntaron que tú estás a ley de dos para empatar con Francisco (Cordero), pero yo nunca llevaba esos numeritos, pero al sentirme bien, mi brazo bien, físicamente y sabiendo que lo podía hacer, claro que sí, me siento bien”.

Un lanzador que aun en su tope gestionó el permiso para lanzar en el país y en esta ocasión espera que un buen desempeño con el Escogido le sirva de plataforma para regresar a la MLB.

Un trabajo que Rodney se lo toma muy en serio. A su rutina diaria en las mañanas en las facilidades de los Orioles en Boca Chica sumará en los próximos días en horario matutino trabajo extra con jóvenes en un programa en la capital.

“Nunca pensé que podía tener una carrera tan larga. Sí cogí algo como parámetro, guía, trabajar, el doctor me dijo cuando me iba a hacer la Tommy John (2004) que si trabajaba me iba a mantener en salud, que iba a volver mejor, me agarré de ahí y digo que trabajando es que está el éxito”, dijo Rodney.