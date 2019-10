$!Astros están irritados que se hable tanto de robo de señas

Las Grandes Ligas investigó y concluyó que Houston no quebrantó ninguna regla, informó a The Associated Press una persona al tanto del tema. La persona pidió no ser identificada al no estar autorizada para hablar públicamente del tema.

“Me gusta que me hagas esa pregunta, y me imaginaba que saldría a relucir hoy”, dijo Hinch en una rueda de prensa en el Yankee Stadium. “En realidad, es un chiste. Pero las Grandes Ligas se esfuerzan en asegurar la legitimidad del juego. Hay gente en todas partes. Si pasas por las cuevas, camerinos y pasillos, hay demasiada gente por todas partes”.

'Y cuando me contactaron para hacerme algunas preguntas sobre silbidos, eso me hizo reír porque es una ridiculez. Y si hubiera sabido que algo así iba a provocar a los Yanquis u otro equipo, lo hubiéramos ensayado en los entrenamientos de primavera”, añadió. “Parece que funciona, incluso cuando no se da”.

Houston quedó a una victoria de avanzar a la Serie Mundial tras vencer 8-3 a los Yanquis, sacando una ventaja 3-1 en la serie al mejor de siete partidos.