Astros tendrán con Gerrit Cole a un abridor estelar en el Yankee Stadium

Los Astros y los Yanquis están empatados a un triunfo (1-1) en la serie que disputan al mejor de siete y Cole, con marca de 18-0 en sus últimas 24 aperturas, abrirá el encuentro de este martes, frente al as dominicano Luis Severino.

Además de los entrenadores del bullpen Josh Miller, el coordinador de lanzadores de las menores Doug White, el gerente de información avanzada para las mayores Tom Koch-Weser y el director de investigación y desarrollo Brandon Taubman, quien fue experto en valuación de derivados para la firma financiera y auditora Ernst & Young.

"No me había adentrado en todo este ámbito antes. Así que supongo que me sorprendió saber que era casi posible pronosticar incluso cómo sería un lanzamiento contra el resto de la liga", comentó Cole sobre la evolución que ha tenido desde que llegó a la organización de los Astros.

Hinch compara lo charlado en aquella junta con un secreto comercial. No es algo raro para una organización cuyo equipo de análisis empleó a Sig Mejdal, exbiomatemático de la NASA, quien ahora está con los Orioles de Baltimore.

Lo importante para Hinch es que Cole se ha convertido en un lanzador excepcional, responsable, que sabe lo que tiene que hacer siempre que está en el montículo y verlo en acción en el legendario Yankee Stadium será algo muy especial.

"No tengo ninguna duda de que desarrollará una gran labor, lo hace siempre, pero se crece cuando el rival tiene la clase de bateo como la que poseen los Yanquis", destacó Hinch.