$!Blake Snell se presentó a los entrenamientos de los Rays

El viernes dijo que no era difícil comenzar a jugar después de que el acuerdo de las mayores incluía salarios prorrateados.

"Diría que no fue difícil cuando se trató de lo que el (sindicato) acordó", dijo.

Agregó que "Me gusta seguir con lo que digo. Así que me siento feliz por eso. Con todas las precauciones que toman las Grandes Ligas hace que sea fácil jugar. Todos aquí están muy atentos. Así que me siento muy cómodo al respecto".