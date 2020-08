$!Cal Ripken Jr. revela que superó cáncer de próstata

Ripken, quien a finales de agosto cumplirá 60 años de edad, dijo que está libre de síntomas y que acudió a un urólogo como medida de precaución. El cáncer fue contenido a su próstata y no logró diseminarse a otros órganos y el ex jugador estelar dijo que ahora se encuentra totalmente recuperado tras someterse a una cirugía en febrero.

El ex jugador estelar dijo que ahora se encuentra totalmente recuperado tras someterse a una cirugía en febrero

"Han sido unos meses bastante milagrosos para mí", expresó Ripken Jr. "Estoy libre de cáncer. La cirugía no podría haber ido mejor; el resultado no podría haber sido mejor, y he vuelto a hacer todo lo que hacía antes”.

Nativo de Maryland, Ripken Jr. jugó durante 21 temporadas consecutivas con los Orioles, donde ganó la Serie Mundial de 1983, fue 19 veces nominado al Juego de las Estrellas y es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

En septiembre de 1995, Ripken superó a Lou Gehrig para adueñarse del récord de todos los tiempos de más partidos jugados de manera consecutiva en la Gran Carpa – una marca que sigue vigente con 2,632 juegos en fila, según publica MLB.com bajo la firma de Joe Trezza.