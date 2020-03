$!Carlos Gómez responde a criticas después de anunciar retiro

El ahora exjugador respondió: “Yo llegué e hice lo que Dios me permitió porque así él lo quiso. Yo no llevo control de la vida ni de los resultados, eso solo Dios lo sabe. Yo lo que sé es que estoy satisfecho con lo que pude lograr, venir de tener nada a hoy poder darle mejor vida a mi familia y ayudar otras personas”.

En 13 temporadas en las Grandes Ligas vistió las camisetas de seis equipos diferentes: Cerveceros, Mellizos, Mets, Rangers, Rays y Astros, siendo en el de Milwaukee en donde más tiempo vio acción (6 temporadas).

“Si no llegué a lograr tus expectativas eso es problema tuyo o talvez esta puya fue porque la entrevista que hice fue a Enrique Rojas y no a ti. Talvez cuando tu aprenda ser un profesional como el llegarás más lejos. Tú me ves en persona y es risas y saludos, pero así mismo fue Judas. Porque tu no habla de un dominicano que se superó y estará en el muro de honor de un equipo de Grandes Ligas. Da mucha lástima y pena como vive acabando a los mismos peloteros que salimos a poner a nuestro país en alto en aguas extranjeras. Esto es un aviso para los jóvenes de ahora para que se den cuenta de las personas falsas como tú y se cuiden. Tal vez consigas views pero no el respeto que es lo que más vale. Dios te bendiga”, manifestó Carlos Gómez.