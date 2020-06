$!Cerrador de los Dodgers Kenley Jansen dice que no les lanzará a los Astros de Houston

Kenley Jansen, cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, dijo que esta temporada "no les lanzaré nada" a los Astros de Houston.

Anteriormente, los Dodgers y los Astros no estaban programados para enfrentarse en juegos interliga s de este año, pero el cambio de calendario hará que se enfrenten en su división y en la división geográficamente correspondiente de la otra liga para reducir los viajes y evitar el riesgo del coronavirus.

Al respecto, Jansen dijo durante una entrevista en "The Sedano Show", en Los Ángeles, que "No voy a tirarles".

Dijo que siente que los Dodgers fueron engañados en 2017 y que deberían ser considerados los verdaderos campeones de ese año.

"Siento que somos los verdaderos campeones en 2017. Deberíamos ser nosotros, nos engañaron. Pero si vamos a jugar contra los Astros este año, no voy a lanzarles nada. Eso no es agradable. No deseo que nadie haga lo que ellos hicieron".