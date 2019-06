$!David Ortiz siempre mostró preocupación por la delincuencia en el país

En una entrevista al periodista Tenchy Rodríguez en el 2015 en Boston, un año antes de su retiro de las Grandes Ligas, David Ortiz opinaba sobre la delincuencia en el país. “Eso se nos esta saliendo de las manos, creo que deberían meter mano a eso fuerte”.

Agregaba que le gustaba venir al país y sabe que la gente lo quiere y lo cuida. “Tu sabes que cuando eso tigueres están haciendo lo suyo no están en sus cabales y ellos no le importan quien es quien y yo no quiero andar con un AK-47 encima de un carro allá y no quiero andar llenos de pistolas por todo los lados”. Añadió que no quería problemas pero eso era lo que exigía el momento que cada ciudadano andará armado.