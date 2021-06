$!Dominicana se lo juega todo ante Venezuela por el boleto a Tokio

Soñando con que el béisbol dominicano vuelva a los Juegos Olímpicos se está desde 1992 cuando participó por segunda y ocasión más reciente. Pero los trabajos para que este sábado el equipo esté a ley de 27 outs para lograr el objetivo comenzaron a andar el 30 de mayo de 2018.

Entonces, fue presentado Probéisbol, una iniciativa de apoyo privado para costear los gastos de las distintas selecciones, para bajar del ranking 17 en que se encontraba el país, asistir a los diferentes torneos con el fin de llegar a Tokio.

Allí, el empresario Felipe Vicini, el extinto presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Héctor “Tito” Pereyra; Luis Mejía, entonces titular del COD; Vitelio Mejía, de Lidom, y Danilo Díaz, ministro de Deportes, desvelaron la hoja de ruta, una donde el dinero que siempre fue obstáculo para nuclear talento con la compleja logística dejó de serlo.

“Los astros están alineados aquí, por primera vez, creo yo”, dijo Vicini entonces en el salón Kennedy del hotel Intercontinental. “A nivel internacional olímpico, la República Dominicana no ha progresado como deberíamos ser. Nosotros somos la potencia del béisbol y cuando va y le preguntan que por qué la República Dominicana a nivel internacional no progresa yo no sé qué decir”.

Un trabajo que ha ido logrando la mayoría de objetivos trazados (clasificarse al Premier 12 e ir a los demás preolímpicos) y que puede ponerle la fresa al pastel en el estadio Hermanos Serdán, en Puebla, México. El choque ante Venezuela (que nunca ha clasificado a unos Olímpicos) dará inicio a las 3:00 de la tarde hora dominicana (1 pm en suelo mexicano).

Los bolivarianos avanzaron a esta final tras propinar nocaut al Reino de los Países Bajos el viernes por 10-0, en siete entradas.

El derecho Radhamés Liz tiene a su cargo abrir el partido por una escuadra dominicana que solo conoce una derrota entre el preolímpico de la Florida y este (ante Estados Unidos) y que ha demostrado unas agallas para remontar, para aplastar y para jugar el juego pequeño como para dar motivos de sobra a la afición de sintonizar la tarde de este sábado el Canal 35 o el de Claro Sports en YouTube.

“Para mí es un honor, me siento súper contento, ready para el juego que viene”, dijo Liz. “Me siento como si fuera a defender una familia, me siento así, de verdad que representa algo muy grande para mí, un partido muy importante, me gusta como estamos jugando todos en el equipo, todos unidos”.

El dirigente Héctor Borg tiene un bullpen fresco y una artillería encabezada por Juan Francisco, que no ha necesitado carburar para calentar los motores.

Los quisqueyanos abrieron el torneo con un triunfo 10-7 sobre Venezuela el miércoles y el jueves dejaron en el terreno a Países Bajos por 4-3. En la Florida, entre finales de mayo y principio de junio, los duartianos vencieron 5-2 a Puerto Rico, cayeron 8-6 ante los estadounidenses, dispusieron 13-3 de Nicaragua, 14-4 de Venezuela y 6-5 de Canadá.

Con Japón (anfitrión), México (campeón del Premier 12), Corea del Sur (asiático), Israel (Europa), Estados Unidos (preolímpico de Florida) ya con su boleto, solo resta que concluya el partido de este sábado en suelo azteca para completar el calendario del torneo de béisbol en Tokio, a celebrarse entre el 29 de julio y el 7 de agosto en las ciudades de Yokohama y Fukushima.

Por la tercera aparición

Los quisqueyanos llegaron a Los Ángeles ‘1984 al quedar terceros en los Juegos Panamericanos de Caracas un año antes. Correspondían los cupos a Cuba (oro) y Nicaragua (plata), pero los de José Martí se sumaron al boicot socialista y declinaron. En Barcelona 1992 los duartianos regresaron al quedar en cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991 tras Cuba (oro), Puerto Rico (plata) y Estados Unidos (bronce). El torneo daba dos boletos (tomados por boricuas y estadounidenses), ya que los cubanos habían sellados el suyo con el oro en la Copa del Mundo de 1990. Los dominicanos se impusieron en el repechaje a Holanda (subcampeón europeo).