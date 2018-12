$!El manager de Boston ya piensa en la próxima temporada y Altuve, en recuperarse

Nada de eso le quita el sueño a Cora, para quien ahora la única preocupación es prepararse aún con mas intensidad de cara a la segunda campaña que estará al frente de los Medias Rojas, donde se mantiene con los pies sobre la tierra cuando se trata de los tantos éxitos en la historia reciente.

“Seguir enfocado y con un balance en mi vida”, declaró Cora cuando valoró su mentalidad de cara al futuro. “Siempre he dicho que esto es solo parte de mi vida. Hay cosas más importantes que tengo como son la familia, que me permite establecer un balance y me ayuda hacer mejor las cosas en el campo”.

Con Cora en su primera temporada como manejador en las Grandes Ligas, los Medias Rojas ganaron 108 partidos en la campaña regular, antes de arrasar en los playoffs y conquistar la Serie Mundial al llevarse cuatro de cinco enfrentamientos con los Dodgers de Los Ángeles.

Ahora a Cora y al gerente general de los Medias Rojas, Dave Dombroski, les espera la tarea de tratar de convertirse en el primer equipo de Grandes Ligas en repetir un campeonato desde que los Yanquis ganaron tres consecutivos de 1998 a 2000.

Altuve terminó el 2018 con línea de bateo de .316/.386/.451 en 137 partidos. Conectó 13 cuadrangulares y empujó 61 carreras. Son sus números más discretos desde el 2013, que fue su segunda campaña completa en las Mayores.