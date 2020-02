El mánager de Puerto Rico muestra orgullo por su equipo

'Estoy orgulloso de mi equipo. Los muchachos, todos profesionales, lucieron como esperábamos. Desafortunadamente Dominicana aprovechó la oportunidad y nosotros no', dijo Valentín en rueda de prensa luego del encuentro.

El mánager de los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, José 'Tony' Valentín, afirmó este jueves sentirse 'orgulloso' de su equipo a pesar de haberse eliminado tras perder 4-3 ante los Toros del Este de la República Dominicana y no avanzar al partido final de la Serie del Caribe 2020.

'Cuando voy a morir, voy a morir con mi mejor guerrero, con el que siempre me ha sacado del peligro', afirmó Valentín de su cerrador, elegido como el 'Jugador Más Valioso' de la serie final de la Liga invernal puertorriqueña.

El zurdo Héctor Santiago fue el abridor del partido de este jueves.

Santiago, un veterano en las Grandes Ligas, terminó su apertura después de lanzar cinco entradas completas.

Ante esto, Valentín reconoció el trabajo que hizo Santiago 'que quisimos que hiciera' a pesar de haberlo sacado después de 93 lanzamientos 'aunque sé que con el corazón quería seguir, pero como lo vi apretado y no me quería dar el lujo, me confié con el bullpen'.

'Nos quedamos un poco corto al final, pero lucimos bien. En verdad queríamos jugar mañana', agregó Santiago, quien recientemente firmó un contrato de liga menor con los Tigres de Detroit para la próxima temporada 2020.