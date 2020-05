$!Entrenador de béisbol perdió la vida por no perder su trabajo en Nicaragua

Su hermana, según cuenta su padre Carlos Aranda, al ver que empeoraba su estado de salud, le aconsejó que no fuera a la serie contra el Boer, que fue en el Estadio Nacional "Dennis Martínez", en Managua, el fin de semana pasado.

A su hermana le habría dicho: "es mi responsabilidad. Tengo que ir, porque soy responsable, y si no, me corren y no me pagan".