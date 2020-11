$!Estrellas versus Tigres comienzan hoy juegos de fogueos

Jugarán nuevamente con el Licey el 4 de noviembre ( Miércoles), a las 10:30 a.m, en Baseball City, en Boca Chica

Las Estrellas jugarán nuevamente con el Licey el 4 de noviembre (miércoles), a las 10:30 a.m., en Baseball City, en Boca Chica.

Se medirán a los Toros del Este el 5 de noviembre (10:30 a.m.) en el Estadio Tetelo Vargas y el 7 de noviembre (10:30 a.m.), en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana. También el día 10 (1:00 p.m.), en el Estadio Tetelo Vargas; y al día siguiente (10:30 a.m.), en el Estadio Francisco Micheli.

El día 6 de noviembre celebrarán su único partido de pre temporada frente a los Leones del Escogido, en el Estadio Tetelo Vargas (1:00 p.m.).

Con los Gigantes chocarán el 9 de noviembre (1:00 p.m.) en el Estadio Francisco Micheli, de San Francisco de Macorís; y el día 12 (1:00 p.m.) en el Estadio Tetelo Vargas.