$!Fin de acuerdos verbales, llegada del draft y menos firmas, panorama para RD

Desde su hogar en Georgia, Félix Luzón siente una mezcla de pena y esa sensación de “te lo dije” cuando lee en su computadora la nota de DL donde el entrenador Ruddy Santín denuncia que acuerdos por más de un millón de dólares que tenía con un equipo desde hace 18 meses le han sido anulados.

Luzón, un agente de béisbol certificado, lleva casi un lustro declarado no grato entre desarrolladores de talentos que se oponen a que Major League Baseball instaure un sistema de draft para el reclutamiento de los prospectos.

Este economista venezolano con más de una década radicado en Estados Unidos defiende “un draft ajustado a la realidad latinoamericana” como el mecanismo para corregir una serie de irregularidades que perjudican desde el prospecto hasta al entrenador, incluyendo los equipos.

“Los preacuerdos verbales no son culpa de los entrenadores, no los inventaron ellos, pero legalmente están desprotegidos para defenderse en caso de variaciones. Todo eso está en peligro de no cumplirse si hay un cambio de gerencia y quien llega no lo quiere reconocer”, dice Luzón, que preside la empresa 5 Stars Sports Management.

De hecho, Luzón cerró su academia en Venezuela en 2018, consciente de que el sistema evolucionaría a un nivel más equilibrado y vislumbra abrirla una vez las condiciones cambien.

Con la introducción de topes al gasto que los equipos podían hacer en el fichaje internacional, introducido en 2012, se creó una cultura de los acuerdos anticipados con prospectos hasta con más de dos años de antelación a la edad de fichaje.

“Esto no se debe a que el COVID-19 ha puesto a la MLB en una situación de incertidumbre, es que más temprano que tarde se acabaría. Llegó el lobo. Un sorteo, que es muy probable que llegue cuando termine el acuerdo actual en 2021, puede corregir eso, no tendría sentido un equipo acordar por adelantado cuando no sabe en qué turno podrá elegir”, afirma Félix Luzón.

Los equipos, en su afán por reclutar el mejor talento lo antes posible, comienzan a evaluar a los chicos hasta con 13 años y en cuestión de meses pueden comenzar a hacer ofertas. Quien tiene un jugador especial y no entra en la dinámica se expone a firmarlo por menos dinero si espera la fecha límite cuando ya los clubes han comprometido sus presupuestos.