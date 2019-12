$!Ian Kinsler se retira como jugador de béisbol en Grandes Ligas

'Simplemente sentí que este era el final, el momento de seguir adelante', explicó Kinsler a The Athletic. 'Di todo lo que tenía cuando estuvo en el campo. Es hora de hacer otra cosa'.

El veterano jugador de cuadro Ian Kinsler, que ha competido durante 14 temporadas en las Grandes Ligas, anunció, este viernes, a través del medio digital 'The Athletic' que se retiraba de la competición activa.

Kinsler termina su carrera con 2.000 imparables, 257 cuadrangulares, 909 carreras impulsadas y 243 bases robadas.

'Mi orgullo y ética profesional no me dejaba seguir en la competición con un rendimiento del ciento por ciento como lo he hecho hasta ahora en toda mi carrera profesional', declaró el veterano segunda base.

Kinsler ya tiene decidido su futuro y será el de permanecer como asesor de los Padres, el último equipo con el que compitió la pasada temporada, y lo hará como asesor de las operaciones de béisbol.

Trabajará con el equipo de la mejor manera que le permita compensar al equipo los 4,25 millones de dólares restantes que aún le quedaban por recibir de su contrato que tenía firmado hasta la próxima temporada.