$!Juan Soto sería un Súper Dos y abriría camino para lograr un megacontrato

The Athletic reveló que Soto figura en la lista de los peloteros que alcanzaron el mínimo de tiempo, una lista donde también figuran estrellas emergentes como Walker Buehler (Dodgers), Dominic Smith (Mets), Luke Voit (Yanquis), Max Fried (Bravos) y el venezolano Gleyber Torres (Yanquis).

Se trata del 22% del grupo de los mejores jugadores que supera los dos años, pero no alcanza los tres y puede variar cada campaña por diferencias de días. En 2010 el umbral fue colocado en 2.122, en 2015 llegó a 2.130 y en 2019 a 2.115.

Si bien los peloteros están sujetos a cobrar el mínimo hasta tanto no cumplan los tres años de servicios (donde un año equivale a 172 días en roster de MLB o lesionado) antes de poder discutir su salario en arbitraje y seis para llegar a la agencia libre, el sistema premia a aquellos con desempeño excepcional y les adelanta el tiempo para acceder a mejores salarios.

Pero Soto parece estar a las puertas de sus primeros desembolsos de siete dígitos, ya que habría alcanzado la categoría de Súper Dos, como reporta Ken Rosenthal, editor del diario virtual The Athletic, el medio digital por suscripción que explotó la exclusiva del robo de señas de los Astros de Houston.

El capitaleño, el de Palenque y el de Santiago ha jugado por el salario mínimo este trayecto al no haber completado los tres años de servicios y sus agentes no les aconsejan que para 2021 presupuesten ingresos superiores a los US$570,500.

Juan Soto, Franmil Reyes y Willy Adames fueron llamados a las Grandes Ligas en 2018 y desde entonces no han vuelto a ser enviados a las menores por bajo rendimiento.

Se quedarían cortos

El sancristobalense Miguel Andújar (Yanquis), que tiene 2.117, se habría quedado corto por cinco días, de acuerdo a Lindsey Adler en The Athletic, lo que fijaría el tope para este año en 2.123. No obstante, Jesse Dougherty, de The Washington Post, cita que el derecho criollo Wander Suero (Nacionales) falló al corte “por un par de días”, cuando en este tiene 2.123.

Diego Castillo (Rays) quedaría al borde con 2.118 y para Domingo Germán (Yanquis) el manto sería mayor, puesto no pudo sumar ni un día en 2020 a causa de la suspensión por violencia doméstica y su reloj está fijado en 2.017.

Seranthony Domínguez (Filis) no lanza en el Big Show desde el cinco de junio de 2019 y se recupera en la actualidad de una cirugía Tommy John. Pero su condición le permite seguir sumando tiempo y ya acumula 2.147, por lo que califica para recibir un apreciable incremento con relación a los US$564,000 que cobró ese último año que estuvo en Filadelfia.

De los 721 peloteros dominicanos que pisaron la MLB entre 1956 y 2017 solo 280 alcanzaron los tres años de servicios (38.8%), de acuerdo con datos compilados por DL de Baseball-Reference y Baseball Cube.