$!La opinión del scout Paul Mirock cuando vio a A-Rod, Pujols y a Manny

Después del departamento de escuchas, el ex lanzador trabajó por una temporada con los Cerveceros antes de ir a la organización de los Tigres, donde se encuentra en el tercer año en el departamento de evaluación de profesionales.

“Tuve suerte y estuve en el lugar indicado en el momento correcto”, explicó Paul Mirocke humildemente sobre su carrera de 30 años. “Russ Bove me consiguió la entrevista con el Buró de Scouts de MLB para grabar los videos -- ellos fueron los primeros en hacerlo -- y eso resultó en otras cosas.

La mejor historia

Fue hace tres décadas, pero Mirocke recuerda la primera vez que vio a Ramírez entrar al terreno. Viajó a Nueva York por un fin de semana, esperando una doble jornada entre los Servicios Juveniles de Mel Zitter -- una versión de un club de torneos nacionales antes de que esa clase de circuitos existieran -- y un equipo semiprofesional integrado completamente por jugadores mayores.

“Cuando llegué, el terreno no estaba en las mejores condiciones, así que pasaron la primera media hora quitándole vidrios y botellas”, dijo Mirocke. “Tenía 17 años y enfrentándose a profesionales dados de baja -- los lanzadores no se atrevían a retarlo. Era el más joven en el terreno y no vio pitcheo alguno en la zona de strike.

“Recuerdo que en uno de sus turnos, tenía la cuenta 3-0 y le dio swing a una bola a la altura de su cabeza para seguir en la caja de bateo. Luego envió un lanzamiento hacia el jardín central. Si podías apostar por un muchacho, era él”.

Aunque Mirocke piensa que con frecuencia su oficio se trata de tomar decisiones educadas al azar, cuando piensa sobre algo bien seguro, siempre vuelve a hablar de Ramírez.

“Era completamente diferente, sin duda alguna”, señaló Mirocke. “Es el único que en 30 años vi a una muy joven edad y dije ‘Él será un gran bateador’. Se han visto muchachos que pueden hacer varias cosas y cumplen algunos requisitos, pero él los cumplía todos”.