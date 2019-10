$!La Serie Mundial Washington-Houston donde la edad es un activo

Los Nacionales tienen muchos viejos, que, según los estándares modernos del béisbol, probablemente sean mayores de 30 años. Y cada uno de ellos hace un buen juego en un juego, se complementan con un saludo de "Hola viejo, buen trabajo". El realto está contenido en un amplio trabajo firmado por James Wagner en las páginas de New York Time.

Los Nacionales tienen el equipo más viejo en las mayores por edad promedio. Los Astros son terceros. Puede que no sea una coincidencia que estén compitiendo por el título.

Pero esta Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Nacionales ha servido como un recordatorio del poder de la experiencia. Aunque poseen una de las estrellas jóvenes más brillantes del deporte en Juan Soto (que cumple 21 años el viernes), la lista de la temporada regular de 40 hombres de los Nacionales tenía una edad promedio de 30.9 años, la mayor en las ligas mayores. En tercer lugar: los Astros, con 29.7.

"El liderazgo y la experiencia de los veteranos en el campo de béisbol es algo que no se puede cuantificar y no se puede poner un número", dijo el lanzador estrella Justin Verlander, quien está disfrutando de un renacimiento tardío y es el jugador más viejo de los Astros.

"Entonces, en el estado actual del béisbol, si no puedes ponerle un número, no quieren valorarlo y no quieren pagarte por él". Espero que los últimos dos años le muestren algo ”.