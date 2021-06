$!Lanzador Cole, de Yanquis, no sabe responder por uso de sustancias vedadas

El lanzador estelar de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole , tuvo problemas para responder a la pregunta de si alguna vez ha usado una pasta pegajosa en particular llamada Spider Tack mientras estaba en el montículo.

Cole respondió diciendo "No (pausa larga) ... no sé ... no sé muy bien cómo responder eso, para ser honesto".

Hizo una pausa y continuó: "Hay costumbres y prácticas que se han transmitido de jugadores mayores a jugadores más jóvenes, de la última generación de jugadores a esta generación de jugadores, y creo que hay algunas cosas que ciertamente están fuera de los límites".

Agregó que "Esto es importante para muchas personas que aman el juego, incluidos los jugadores en esta sala, incluidos los aficionados, incluidos los equipos, así que si las Grandes Ligas quieren legislar más cosas, esa es una conversación que podemos tener. Porque, en última instancia, todos deberíamos estar tirando en la misma dirección en esto".