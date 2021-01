$!Lidom, Miderec y Comisionado Nacional de Béisbol reconocen embajadora de Estados Unidos

“Estoy sin palabras por la amabilidad, la pasión y la dedicación que me han mostrado a mí y a mi familia desde nuestra llegada a este país”, expresó la señora Bernstein durante su discurso de agradecimiento.

“Sin su ayuda no hubiese sido posible todo lo que logramos aquí, si no hubiese podido verlos a todos ustedes, ir a los estadios, conocer los dueños de los equipos, conocer a los jugadores. Esto no lo había podido hacer sola, lo hice en equipo, pues un líder sin un equipo es solamente una persona tomando una caminata a ciegas”, agregó la dama.