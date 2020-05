$!Liga Mexicana del Pacífico podría beneficiarse por temporada corta en MLB

"Hay lanzadores que buscan lugar en MLB. Sé que 375 jugadores de Ligas Menores fueron invitados a campos de entrenamiento. Ahora no juegan, no van a tener oportunidad de mostrarse. También hay jugadores de MLB que tienen un número de turnos al bate o capítulos (en el caso de los lanzadores) que cumplir durante la temporada para no perder en lo físico", explicó..

"Nos perjudica que la LMB no se lleve a cabo porque compartimos talento, jugadores, 'umpires'. No llevarse a cabo significa que los jugadores no lleguen en las mejores condiciones físicas, pero no es sólo en la parte deportiva, en la económica también les pegará", agregó el presidente de la LMP.

Por esta situación y además de contar con los Sultantes de Monterrey, que juegan en verano e invierno, Canizales aseguró que su circuito está en disposición de recorrer su inicio que al momento está programado para el 12 de octubre.

"Hablamos con Horacio de la Vega, presidente de la LMB, de la necesidad de coordinarnos por el bien de todos los actores del béisbol mexicano. Entendemos la situación de la LMB, ambas ligas somos complementarias", aseveró.