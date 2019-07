$!Lo que buscan los Dodgers para el final de la temporada

Estatus actual: compradores

Lo que están buscando

Claro, a los Dodgers les gustaría obtener a relevistas como Brad Hand o Will Smith, al igual que otros 23 equipos. Pero esta gerencia no sale de sus principales prospectos. De ser así no estarían el mexicano Julio César Urías, Corey Seager, Cody Bellinger, Walker Buehler y Will Smith (el receptor) en Los Ángeles. No van a pagar de más por alguien, y con tantos equipos luchando por los Comodines, es probable que otro conjunto sí lo haga. Entonces, los Dodgers tendrán que conformarse por un brazo al estilo de Tony Watson.