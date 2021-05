$!Los Marineros con problemas en el bullpen, cuatro relevistas positivo al COVID-19

Los Marineros, que comenzaron una serie de interligas ante los Padres de San Diego, colocaron en la lista de lesionados a los lanzadores derechos Robert Dugger, Will Vest y Drew Steckenrider, y el zurdo Anthony Misiewicz.

Servais dijo que el equipo tendría que enfrentar el problema como lo han hecho otros equipos de las Grandes Ligas, pero si debería servir de motivo de "reflexión" sobre el ponerse o no la vacuna, algo sobre lo que ya había hablado anteriormente con los jugadores, de los que dijo su salud era la mayor prioridad que había dentro del equipo.

El piloto de los Marineros, Scott Servais, antes del primera partido de la serie de tres que van a disputar, dijo que "se trata de una lección que tendremos que aprender todos tanto a nivel individual como colectivo después que no todos dentro del equipo estamos vacunados".

"No lo sé. Lo que si es cierto es que algunos de nuestros jugadores se acaban de comprar un boleto para pasar los próximos 10 días en el Hotel Omni en San Diego, ya que serán puestos en cuarentena aquí, comentó Servais. "No viajarán con nosotros en el futuro hasta que expire ese período de 7 a 10 días y puedan reincorporarse al equipo o intentar ponerse en forma nuevamente".

Cuando se le preguntó si esto podría animar a más jugadores a vacunarse, Servais respondió que todavía no había pensado en la formula a seguir.

Servais dijo que los jugadores que están vacunados y estuvieron en estrecho contacto con la persona que dio positivo en la prueba podrían regresar al equipo más rápidamente que los que no están vacunados.

También señaló que todo el equipo fue examinado nuevamente el viernes por la mañana y que recibirán esos resultados el sábado.

"Espero que no haya más casos positivos. Si los hay, entonces tendremos que lidiar con eso ... Aún no estamos fuera de peligro en este caso en particular", comentó Servais.

Como estaba planeado, los Marineros dieron de alta al diestro Keynan Middleton (bíceps derecho con distensión) de la lista de lesionados de 10 días.

En los movimientos correspondientes para los cuatro jugadores colocados en la lista de lesionados, los Marineros llamaron al zurdo Aaron Fletcher y a los diestros Wyatt Mills y al dominicano Yohan Ramírez de Triple-A Tacoma y seleccionaron el contrato del jugador de cuadro Eric Campbell de Triple-A Tacoma.

Las Grandes Ligas informaron este viernes de que dos equipos más han podido relajar los protocolos de coronavirus después de que el 85% de sus jugadores y otro personal en el campo completaron la vacunación, elevando el total a 14 de los 30 clubes.

Servais destacó que los Marineros "van en la dirección correcta, pero aún nos queda mucho camino por recorrer", admitió.