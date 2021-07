$!Luis Rojas no quedó contento con la suspensión

“Me siento un poco molesto porque me toca perderme dos juegos. El domingo estuve fuera por ocho innings y me sentí mal, lo mismo aquí. La liga tiene que hacer lo que le toca, pero es algo que tiene que suceder, los muchachos están listos y tienen que hacer su trabajo”, dijo Rojas en una conferencia de prensa vía Zoom.

A pesar de no haber hecho contacto con los árbitros, la oficina de Grandes Ligas solo le explicó que la suspensión se debía a que exageró al discutir.

“La explicación que me dieron fue que discutí excesivamente, no hubo chance de apelar y no me dieron otra explicación, discutí excesivamente y ahora le toca a los muchachos hacer su trabajo”, indicó.

Contrario a los peloteros, que cuando son suspendidos tienen la oportunidad de una apelación, la carta que recibió Rojas le explicaba que esa no era una opción para él.

“No me dieron la opción de apelar. Es la primera vez que me suspenden en mi carrera, ya sea en ligas menores o aquí en mi segundo año. Pensé que podía apelar, pero no era posible así que ya dejaremos pasar eso y simplemente cumplir y concentrarnos en que el equipo gane”, agregó.

Aunque aclaró que no buscaba ser sancionado para enviar un mensaje a los peloteros, Rojas dejó claro que siempre defenderá a sus jugadores.

“Mi intención no era ser suspendido, pero siempre pelearé por mis muchachos cuando sea necesario”, indicó.