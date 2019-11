$!Manny Acta niega su renuncia de las Estrellas Orientales

El vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales, Manny Acta, negó que haya renunciado a su puesto, noticia que circulaba en las redes sociales y que fue publicada por Diario Libre el pasado domingo.

"Yo nunca he renunciado en mi vida y menos lo haré aquí; es algo a lo que no le prestó atención, que no iba a desmentir, porque me enfoco en mi trabajo; alguien editó un twit en mi cuenta, pero eso es algo que no me dejo llevar por eso porque estoy aquí para hacer un trabajo de muchos años como parte de la directiva del equipo", expresó Acta al ser entrevistado por Edgar Moreta.