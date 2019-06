Max Scherzer le fracturaron la nariz pero lanzó y ganó

Aun con la nariz fracturada y un ojo morado, Max Scherzer lanzó siete innings en blanco. Y ello bastó para que los Nacionales barrieran a Filadelfia en la doble cartelera.

¿Fue el Scherzer de siempre? El lanzador desestimó su esfuerzo pese a la lesión, en el segundo juego de la jornada del miércoles, en que Washington se impuso por 2-0 a los Filis.

Para él, todo fue normal.

“Créanme, esto se ve peor de lo que es en realidad”, dijo el lanzador respecto de su rostro amoratado. “Siento cero dolor. Ha habido muchas otras lesiones en las que he sentido mucho dolor y he tenido que seguir lanzando... pero esta noche no. Esto fue parte de lo que uno tiene que hacer. Hay que lanzar cada cinco días”.

Brian Dozier y Víctor Robles batearon jonrones solitarios para respaldar la faena de Scherzer.

Los Nacionales han ganado 16 de sus últimos 23 compromisos, mientras que Filadelfia ha perdido siete de nueve y 12 de 18.

En el primer duelo, Patrick Corbin retiró por la vía del ponche a ocho bateadores en siete entradas sólidas y los Nacionales se impusieron por 6-2.

La doble cartelera se hizo necesaria tras la suspensión del encuentro del lunes por la lluvia. El duelo del martes tampoco pudo llevarse a cabo.

El martes, Scherzer practicaba un toque de bola, y la pelota lo impactó en el rostro. Pero ello no le impidió cumplir con su apertura prevista.

“Es mi responsabilidad con el equipo. Tengo que asegurarme de trabajar siempre, y esta noche estaba seguro de que podía hacerlo”, indicó.

De hecho el golpazo pudo haberle dado una imagen más intimidante. Con su ojo morado, el as lucía más como un boxeador que como un pitcher.

Tres veces ganador del trofeo Cy Young, Scherzer (6-5) no tuvo su actuación más eficaz. Hizo 117 lanzamientos, pero rara vez lo amenazaron.