$!Miguel Sanó se calienta junto al clima en Minnesota

“Se siente bien ganar, y más con un walkoff. Jugamos para ganar, no queremos perder. Pero las derrotas son parte del juego, aunque nos mantenemos positivos”, dijo el toletero Miguel Ángel Sanó, quien fue el protagonista de la noche, conectando tres cuadrangulares y remolcando cuatro vueltas.

Sanó se fue de 4-3 en el partido, dos de sus jonrones fueron contra el abridor Lance Lynn y el tercero al relevista Aaron Bummer.

El petromacorisano llegó a seis jonrones en una campaña en la que apenas está bateando para .171, pero dice que ha estado trabajando duro para volver a ser productivo.

Lo que sucedió el martes puede ser un indicio de que las cosas están mejorando.

“No quiero decir nada mal, pero me siento bien. Sigo trabajando en lo que he estado haciendo. Tengo mi plan, de hacer swing a los lanzamientos que me gustan y poner la bola en juego. Es lo que estoy haciendo, a veces uno está en malas, otra tiene suerte y eso es lo que estamos haciendo”, manifestó.