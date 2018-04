Niegan parentesco de Susini con Alex Rodríguez

REDACCIÓN DL. Norberto Susini le ha dicho a la gente durante años que es sobrino de Alex Rodríguez, un vínculo familiar que fue cuestionado luego de que fuera secuestrada el miércoles 18 de abril.

Susini supuestamente fue rehén de dos hombres después de que un acuerdo para vender un Lamborghini salió mal. Los primeros informes del crimen señalaron la conexión de Susini con Rodríguez.

Pero una persona cercana a Rodríguez con conocimiento directo de su árbol genealógico le dijo a Usa Today Sports que el ex toletero de los Yankees de Nueva York y Susini no están emparentados. La persona a la que se le otorgó el anonimato no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el asunto.

Butch Russo, el gerente general de los Medias Azules de Utica (N.Y.), le dijo a Usa Today Sports que cuando conoció a Susini en 2010 fue presentado como el sobrino de Rodríguez por otro jugador del equipo.

"Me dijo que los honorarios para jugar aquí en Utica, somos un equipo universitario (liga de verano), vinieron de su tío, A-Rod. Entró en Nueva York en sus días libres y dijo que estaba allí reuniéndose con su familia. Vi una foto con su padre y A-Rod juntos ".