Niegan que le lanzaran algo a Radhamés Camacho tras incidente con fanático

En un video que circula en las redes sociales, Edwin Henríquez, uno de los amigos que acompañaron a Máximo Eladio Romero Marcial al Estadio Quisqueya, tras el incidente con el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, dice que nunca le lanzaron nada al político.

“Ustedes saben que no me gusta hacer este tipo de videos. Ustedes saben que vengo al play siempre. El amigo mío le grito algo al de la Cámara de Diputados y miren ahora y miren cómo se lo llevan preso. Nosotros somos libres de vocear lo que creamos. Él nunca le puso la mano, ni hizo nada. Es un abuso de poder. Lamentablemente los jóvenes de este país no podemos decir la verdad”, dijo.

Luego de vocearle “corrupto” a Camacho, Romero Marcial fue apresado y conducido hasta el destacamento de Cristo Rey en la noche del domingo después del partido entre Leones del Escogido y Tigres del Licey.