Ozzie Guillén reclama "más atención" al béisbol caribeño

"El béisbol ha cambiado tanto. Yo digo que a los peloteros los han engañado. En mis tiempos, no podemos comparar, pero nosotros llorábamos si no jugábamos en nuestras ligas", recordó Guillén.

"Yo jugaba para coger experiencia. Nos sentíamos orgullosos de ponernos el uniforme de donde estábamos y la Serie del Caribe era diferente", dijo.

Guillén admitió que solo le limitaría a los lanzadores un poco su participación de jugar en las ligas invernales, pero no así con los jugadores regulares.

"Si eres pitcher, me preocupo un poco de estar en ligas invernales. Si tienes tantas balas en el brazo, pues no las quieres gastar, pero si eres cuadro, pues coges experiencia. Yo siempre me oponía a que jugaran", precisó.

El hijo menor de Guillén, Ozney, dirige a los Vaqueros de Montería de Colombia, que compite en la Serie del Caribe.