$!Pandemia COVID-19 y su efecto en la economía de los Atléticos de Oakland

Los Atléticos de Oakland no han pagado el alquiler para usar su campo del "Coliseo RingCentral", de acuerdo con el director ejecutivo interino del campo de juego, Henry Gardner.

En una entrevista con el Grupo de Noticias del Área de la Bahía, Gardner dijo que el equipo había informado a los propietarios del estadio de que no podía pagar el alquiler anual de 1,2 millón de dólares que vencía el pasado 1 de abril, por la pandemia del coronavirus.

"Dijeron que como no lo habían usado, no podían generar ingresos y no tenían capacidad de pago", informó Gardner al periódico.

"Reconocemos que todos nos hemos hundido de varias maneras. Tal vez hay algunas cosas que estamos dispuestos a negociar y renunciar, pero no podemos simplemente decir que no hay renta", añadió.