$!Reglas de béisbol: un fly de sacrificio termina una racha de hits

Según especifica la regla 9.23 sobre anotación, la labor de un jugador bateando hit en partidos consecutivos será determinado por los partidos consecutivos, en el cual el jugador aparezca y no en los partidos jugados por su equipo.

Las rachas no son más que la continuidad de una acción. El récord de hits consecutivos o de partidos bateado de hits no será afectado por una transferencia, un toque de sacrificio, interferencia defensiva o ser golpeado por el lanzador.

Para estos casos consultamos a varios anotadores de esta capital y el interior del país, quienes nos ofrecieron sus versiones sobre el tema. Opinaron esta vez José Mercado, Agustín Polanco, y Geraldo Torres, compilador de la Federación Dominicana de Árbitros y Anotadores.

Ejemplo 1: Bateador-1 lleva 10 juegos bateando de hit, pero no participa en el partido 11 de su equipo por cualquier razón. Esa situación no pone fin a su racha y se trata igual que lo expresado inicialmente en lo referente a los turnos no oficiales.