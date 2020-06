$!Señalan al agente Scott Boras como 'responsable' que no haya acuerdo

'Me gusta Scott Boras. He hecho muchos negocios con él. Es muy inteligente ', admitió Levine. 'No he hablado con él sobre este asunto, pero estoy realmente decepcionado porque escucho de todas partes, en ambos lados de este asunto, que está tratando de impedir que se llegue a un acuerdo', expresó Levine.

El pasado 27 de mayo, el lanzador de los Rojos de Cincinnati, Trevor Bauer, quien no está representado por Boras, ya expresó el mismo sentir que Levine a través del twitter.

'Se escuchan MUCHOS rumores sobre cierto agente de jugadores entrometiéndose en los asuntos del sindicato. Si es cierto, y en este punto, estos son solo rumores, tengo una cosa que decir ... Scott Boras, representa a tus clientes como quieras, pero no mezcles tu maldita agenda personal con el negocio sindical', escribió Bauer.

Por su parte, Boras, a través del mismo medio, también se expresó y rechazó por completo el contenido de los rumores sobre su posible participación secreta en las negociaciones.