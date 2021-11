$!Serie Mundial 2021 podría ser el fin de una era para los Astros

Carlos Correa se mantuvo de pie en los escalones de la caseta para ver a Yulieski Gurriel cuando conectó un rodado para el último out del sexto juego de la Serie Mundial. Luego, el boricua se alejó lentamente hacia el camerino de Houston, posiblemente, por última vez.

“Simplemente pensaba que es una locura la forma en que dedicas tu vida y todo lo que tienes a una organización y, de pronto, un día, no perteneces ya a esa organización en cuestión de segundos”, dijo Correa a The Associated Press. “Así que obviamente es algo difícil de procesar”.