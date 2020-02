Siguen 'amenazas' físicas contra Astros y críticas a Manfred

Mientras que otros también mantuvieron su frustración por la manera como el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, ha manejado el asunto, especialmente en cuanto al tipo de castigo que le impuso a los Astros y el hecho de no haberles retirado el título de la Serie Mundial que ganaron en el 2017.

'Siento que cada individuo necesita una paliza. Está mal lo que hicieron. Están jugando con las carreras de las personas', argumentó Markakis, que no dio más detalles sobre lo que entendía por una 'paliza'.

Markakis también dijo que las acciones de los Astros fueron 'perjudiciales para el béisbol' porque eligieron la forma incorrecta de descifrar las señales de los equipos rivales y además afectaron a la vida de otros profesionales.

El jardinero de los Bravos tampoco se calló su opinión sobre la actuación de Manfred en el asunto y dijo que la forma en que manejó la situación lo debería tener avergonzado de sí mismo.

Markakis, un veterano de 14 años en las Grandes Ligas, no se ha enfrentado a los Astros desde la temporada 2017, el año en que se descubrió que habían usado un bote de basura para señalar lanzamientos a los bateadores en el camino para ganar la Serie Mundial.

Los Bravos y los Astros cierran la temporada regular 2020 con una serie de septiembre, que se va a disputar en Atlanta.

Mientras la figura de los Yanquis de Nueva York, el jardinero estelar Aaron Judge, también dio este martes su opinión sobre el escándalo del robo de señales y dijo que los Astros deben ser despojados de su campeonato de la Serie Mundial de 2017.

'Hiciste trampa y no te lo mereces', comentó Judge tras el primer entrenamiento de los Yanquis con todo su plantel. 'Así lo considero. No se le merecen. No se lo ganaron jugando de la manera correcta'.

Judge recordó que lo máximo en una competición es dejarlo todo, y que el mejor jugador, persona, salga como ganador.