$!Teoscar: “Se me dio el respeto que antes no tuve”

“Se me dio (en 2020 y 2021) el respeto que antes no tuve, gracias a Dios la gente está empezando a verme como un jugador élite de las Grandes Ligas y creo que eso es bueno, me siento bien, bien que ya las personas y el nombre tuyo lo estén reconociendo no tan solo en la ciudad de tu equipo sino también en el mundo entero”, dice Hernández mientras en el fondo se escuchan sus dos niños, el mayor de ellos con Vladimir Guerrero Jr. de padrino.

“Cuando cumplí los 18 pensé que ya las puertas se me estaban cerrando y hablé con mi familia, le dije que ese iba a ser mi último año, que le iba a dar el chance a la pelota hasta los 18, a los 19 me iba a poner a estudiar ingeniería”, dice Hernández a DL desde Florida, donde vive.

¿Te sientes que has sido un subestimado?

“No sé, eso no depende de mí, eso es más de la prensa y esas cosas. Ellos tendrán sus conclusiones, pero sí te puedo decir que de mí casi nadie habla, soy un pelotero que en los últimos años he puesto mis números, gracias a Dios, me gustaría que se hablara más de mí, pero como no es el caso tampoco quiero enfocarme mucho en eso, solo pienso en mi temporada y en las cosas que yo tengo que hacer”, dice Hernández, que lamenta no tener el permiso para jugar con los Toros este torneo.

La suya ha sido una carrera donde le ha tocado ganárselo todo, siempre como actor de reparto, aunque con méritos para entrar por alfombra roja. En unos Blue Jays con figuras de alcurnia beisbolera que copan las cámaras como Vladimnir Guerrero Jr. Bob Bichette, Marcus Semien y Lourdes Gurriel, Hernández sabe que no tiene espacio para desaprovechar los turnos.

En 2021 lo ha cerrado con una línea ofensiva de .296/.346/.524, mandó 32 pelotas fuera del parque y remolcó 116 careras (líder del club) con 3.9 victorias sobre jugador reemplazo.

“Se trataba de un equipo que me diera la oportunidad, en este caso fue Toronto. Ellos creyeron en mí, pensaron que me podían dar más oportunidad que Houston, que ya tenía un equipo hecho, no tenían ese espacio para dármelo a mí, entendieron que en Toronto tendría más chances”, dice Hernández, sin dejar cola de rencor.