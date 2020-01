Toros explosionan contra Tigres y se ponen a una victoria de ganar el campeonato

Alen Hanson disparó un triple con las bases llenas con lo cual coronó un rally en un séptimo episodio de ocho carreras de los Toros del Este, mucho más que suficiente para derrotar a los Tigres del Licey ocho carreras por cero y colocarse a un partido de llevarse la serie final y el campeonato de la pelota invernal dominicana.

Con la serie 4-3 a favor de los Toros, luego de su triunfo esta noche en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana, el octavo compromiso será este martes en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Luis Cruz (5.0), por los Tigres y Raúl Valdés (5.1) por los Toros mantuvieron en blanco a sus respectivos rivales en un atractivo duelo de pitcheo que se opacó con un complicado séptimo episodio en el que los Toros dispararon ocho indiscutibles, de los que dos fueron sencillos, un doble, un triple, tres jonrones y un boleto intencional ante tres relevistas azules.

En ese tramo fue expulsado el lanzador Brennan Bernardino, luego de que el árbitro principal no le concediera un strike ante Jeimer Candelario, quien abrió la hemorragia de las ocho carreras con un sencillo y cuando volvió a batear, disparó un jonrón de dos carreras.

Hanson, quien comenzó en segunda base y terminó en el shortstop se fue de 4-2 con tres vueltas impulsadas, las que logró con su triple. “Dándole las gracias a Dios. Me tocó a mí la oportunidad”, dijo Hanson en la transmisión de TV de su equipo, que viene en busca de definir la serie este martes. “La mentalidad es positiva. Disfrutar el juego. Nosotros somos los que creamos el Toro-lío, pero si no lo creemos no va a salir”, agregó.

Los Toros comenzaron su ataque ante Brennan Bernardino, quien entró a lanzar por Ulises Joaquín y Jeimer Candelario le abrió con sencillo al prado izquierdo. Abraham Almonte continuó con doble y Candelario se fue a tercera. Bernardino fue expulsado por el árbitro principal Hardlen Acosta, por discutir un pitcheo de strike contra Candelario, con el cual debería haber sido ponchado. Gabriel Arias vino a lanzar por Bernardino y boleó intencionalmente a Jorge Mateo. Luego, Hanson le conectó triple por el prado derecho que remolcó los tres corredores.

Arias ponchó a Fernando Flores para el primer out de la entrada. Rubén Sosa conectó un rodado que Arias fildeó con su mano libre, tuvo tiempo de tirar a primera y ahí sacó out a Almonte en el plato con un disparo certero al receptor Wellington Castillo. Los Toros reclamaron la jugada, pero la decisión prevaleció.

Con corredor en la inicial, Jordany Valdespín disparó jonrón por el prado de recho que puso el partido cinco por cero y eso sacó del juego a Arias, reemplazado por Linder Castro. Junior Lake lo recibió con un jonrón solitario por el prado derecho. Peter O’Brien continuó con sencillo por tercera base y Candelario, que abrió la entrada al bate, siguió con un jonrón entre los jardines derecho y central para poner el juego ocho carreras por cero.

Almonte entregó el tercer out al fallar de pitcher a primera para cerrar la entrada, pero con ese carreraje, el juego estaba prácticamente sentenciado.

Los Tigres tuvieron varias ocasiones con corredores en posición anotadora. La última oportunidad, en el sexto capítulo. Aquí con corredores en segunda y primera, Jorge Bonifacio falló con elevado a la inicial en conteo de 3-2, ante el relevista Tim Peterson, a quien se lo trajeron –derecho contra derecho- de forma particular y ganó al sacar el segundo out de la entrada; luego el mánager Lino Rivera trajo Jarlin García para un duelo de zurdos contra Sócrates Brito a quien ponchó para terminar la amenaza azul.