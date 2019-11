Video | Fernando Tatis: “Ya mi tiempo terminó”

“A mí no me saca ningún hombre de aquí, a mí me saca Dios, ya mi tiempo terminó”, declaró.

“Como toda institución cuando las cosas no están funcionando bien algo hay que mover, y este caso he sido yo, no es para mal del equipo, no lo vayan a pensar mal, ni ustedes, ni el pueblo”, agregó.

El puesto de capataz del equipo de San Pedro será ocupado de manera de interna por Rafael Ramírez, anunció el vicepresidente de operaciones de béisbol, Manny Acta.

“Esto es algo que simplemente tiene que suceder, para echar este equipo hacia delante, nuestros dueños del equipo, los jefes han tomado esa decisión y lo aceptamos como bueno y válido, es el movimiento, pienso yo, adecuado”, expresó el exjugador de las Grandes Ligas.