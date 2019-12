$!Yoenis Céspedes perdería hasta US$23,5 millones por accidentarse en su finca

El salario básico de Yoenis Céspedes para el 2020 ha sido recortado a $6 millones de sus originales $29.5 millones como parte de una enmienda en su contrato con los New York Mets que evitó una audiencia de querella, según los detalles obtenidos por The Associated Press.

Sin embargo, el frecuentemente lesionado jardinero podría ganarse $20 millones si alcanza las 650 apariciones en el plato la próxima temporada, según reporta AP.

Céspedes acordó un contrato de cuatro años y $110 millones en diciembre 2016 pero no ha jugado un solo partido desde el 20 de julio de 2018. El jardinero cubano fue sometido a una cirugía para remover una calcificación ósea de su talón derecho el 2 de agosto de 2018 y de su talón izquierdo el 26 de octubre del mismo año.

El gerente de los Mets Brodie Van Wagenen, que fue agente de Céspedes, dijo a finales de mayo que el jardinero sufrió varias fracturas en su tobillo derecho en un accidente en el rancho de Céspedes en Port St. Lucie, Florida, donde el equipo tiene su complejo de entrenamiento pprimaveral.

New York se quedó con parte del salario de Céspedes, al alegar que él se lastimó durante una actividad prohibida en el lenguaje de su contrato. La asociación de jugadores sometió una querella formal, y las partes llegaron a un acuerdo para enmendar el contrato del jugador el 13 de diciembre antes de que se viera la querella en una vista.

A Céspedes se le debían $29 millones por la temporada 2019 y $29.5 millones para el 2020. Su paga en el 2019 fue recortada a $14,811,828, según la información de nómina de los Mets que se hizo disponible a todos los equipos.

Céspedes, de 34 años y dos veces Todos Estrellas, solo ha participado en 119 juegos en las primeras tres temporadas del contrato, y solo en 38 desde el final de la temporada 2017.

Si Céspedes no inicia la próxima temporada en la lista de lesionados debido a las lesiones en su pie derecho o en su tobillo relacionadas a su accidente del 18 de mayo, su salario ascendería hasta los $11 millones. Su salario base aumentaría a $11 millones tan pronto sea colocado en el roster activo o en la lista de lesionados por otra lastimadura no relacionada.

Según The Associated Press, Céspedes puede ganarse $9 millones la próxima temporada basados en apariciones en el plato: $250,000 por alcanzar las 200, 250 y 275 apariciones; $500,000 por las 300, 350, 375 y 400; $750,000 por llegar a las 425, 450 y 475; y $1 millón por llegar a las 525, 550, 575 y 650 cada una.

El reporte dice que su bono por ser seleccionado al Juego de Estrellas aumentaría de $50,000 a $500,000, por ganar un Guante de Oro de $100,000 a $750,000, por un Bate de Plata de $50,000 a $750,000, por ser el MVP de la Serie Mundial de $100,000 a $500,000 y por ser el MVP de la Serie de Campeonato de Liga de $50,000 a $500,000.

Céspedes se ganaría $1 millón por ser el MVP de la liga, $250,000 por llegar segundo y $100,000 por llegar tercero -- un aumento de los $125,000, $100,000 y $75,000 que establecían el contrato original, según el reporte. The Associated Press reportó además que él recibiría un bono por asignación de $2 millones si es cambiado a un equipo de la Liga Americana y $500,000 si es cambiado a un equipo de la Liga NAcional -- el dinero lo pagaría el equipo que lo adquiera.