$!Los orígenes del béisbol dominicano

El 12 de junio de 1839, debido a un cuento equivocado, historiadores le dieron a Abner Doubleday el crédito de haber inventado el béisbol en Cooperstown. De 1905 a 1907 la Comisión Mills, integrada por 6 investigadores, se dio a la tarea de revisar los orígenes históricos del béisbol. El reporte final de la comisión concluyó que el juego fue creado por Abner Doubleday, en Cooperstown, New York en el año de 1839. La historia equivocada fue reforzada por Abner Graves, un compañero de escuela de Doubleday, quien afirmó haber sido testigo del momento cuando el egresado de West Point dibujó un diamante con una estaca en un campo de Cooperstown. Nunca presentó pruebas y respondía que los otros testigos ya estaban muertos o muy ancianos. Es decir, un día como hoy en realidad no pasó nada, pero en el informe Mills se escribió que este día se inventó el béisbol.

No hay reglas HOF: para ser un HOF no hay una regla escrita para la elección. Un bigleaguer que dispare 800 jonrones no iría automáticamente a Cooperstown, como no ha llegado Pete Rose con 4,256 hits, ni Barry Bonds con 762 jonrones, ni Sammy Sosa con 609 jonrones. La elección depende de mucho más allá que los valiosos números. No, no hay elección automática.

n Un dìa como hoy: En 1957, Stan Musial impuso récord de la Liga Nacional al acumular 823 juegos consecutivos. La marca anterior fue establecida en 1937 Gus Suhr.

n En 1962, en la derrota 15-2 de los Bravos en LA County Stadium, los hermanos Hank y Tommy Aaron dieron sendos jonrones.

n En 1970, Dock Ellis lanzó un no-hitter 2-0 contra los Padres de San Diego durante el primer juego de una doble jornada. Después se armó un escándalo, Ellis confesó que estaba bajo la influencia de LSD cuando lanzó el juego más memorable de su carrera. Ellis se rehabilitó y se convirtió en un defensor de los programas de lucha contra el consumo de drogas.