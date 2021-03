Camacho: “La primera medalla es la de la salud”

El director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte se convirtió la mañana de este martes en la primera persona en ser vacuna, de la delegación de República Dominicana que viajará a Tokio, Japón a participar en los Juegos Olímpicos.

Las dosis que se aplican es la Sinovac, de origen chino y las primeras dos fueron administradas por el doctor José Joaquín Puello Herrera. Las personas inoculadas deberán volver a recibir la segunda dosis en 28 días.

Después de Marte, se procedió a vacunar a la capitana de la selección femenina de voleibol, Prisilla Rivera.

El proceso de vacunación para la delegación atlética se abrió esta mañana a las 9:45 a.m., en el salón de actos del Albergue Olímpico, la residencia deportiva de los atletas en el Ensanche La Fe, y fue encabezado por el ministro de Deportes, Francisco Camacho, el viceministro de Salud, Fernando Ureña González, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Antonio Acosta, entre otras personalidades.

“Siempre dije que la primera medalla en el deporte, era la medalla de la salud y gracias al Presidente, que hoy nos está ayudando a cumplir con la primera medalla que se le otorga al país en los Juegos Olímpicos y nuestros atletas saldrán libres de COVID para cada sitio que nos vayan a representar”, dijo Camacho.

También fueron vacunados Katherine Rodríguez y Luisito Pié, de taekwondo, Estefanía Soriano y Elison de la Rosa, de judo; el director técnico del COD, Diego Febles, las jugadoras de las Reinas del Caribe, Niverka Marte, Candida Arias, Camil Domínguez, Annerys Valdez, Lisvel Eve Mejía, Yaneiry Rodríguez, Joeliza Fiz y Geraldine González, entre otras personas.

Igualmente, el entrenador de la selección nacional de baloncesto, Melvin López; el jugador de la selección de baloncesto 3x3, Henry Valdez; los atletas de boxeo, de lucha, entre otros, también fueron vacunados.

“Otra promesa cumplida del presidente” Luis Abinader, dijo Camacho quien ofreció las palabras centrales para dejar iniciado el proceso de vacunación. “Se comprometió con nosotros, que nuestros atletas son marca país y que de aquí no iba a salir uno, sin que se aplicara la vacuna”.

Manifestó que República Dominicana debe de ser el primer país, al menos de América, “yo no sé del mundo, no me atrevo a llegar ahí, que masivamente está vacunando a sus atletas para erradicar el COVID-19, dentro de esta clase”.

Acosta valoró la decisión del presidente Abinader, por preocuparse por la salud, no solo de los atletas, sino del país. “No podemos tener medalla, si no tenemos salud”, dijo Acosta. En igual dirección se pronunció el jefe de misión Geraldo Suero Correa.

Rivera, jugadora de las Reinas del Caribe y capitana del equipo dijo que los atletas dominicanos saldrán del país “tranquilos” y a la vez al ser vacunados “es una garantía para el deporte dominicano”.

Sugerencia a los atletas

El viceministro de Salud, Ureña González fue claro en una solicitud clave para los atletas.

“Simplemente le voy a pedir algo a ustedes a los atletas, de que no dejen de usar la mascarilla, que mantengan el distanciamiento social y el lavado de manos”, dijo el funcionario. “Esa es la garantía, aunque ya estén vacunados”.

El director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte, dijo que “hoy República Dominicana se pone la primera medalla de oro, sin la salud nuestros atletas estarían incapacitados para continuar su preparación en ruta a Tokio 2020”.