Lo que Bernal debe demostrar para volver al Tour de Francia

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, será una d las grandes atracciones en la Vuelta a San Juan que comienza este domingo en la capital de la provincia argentina. El comienzo de una temporada especial después de su grave lesión sufrida hace un año, y que debe desembocar en su regreso al Tour de Francia.

"De la lesión me he recuperado bien, me siento con buenas sensaciones después de la caída de 2022. Me he entrenado normal en los últimos meses, estoy positivo y me siento confiado, con buenos números entrenando, aunque lugo la competición es otra cosa", señaló en San Juan el ciclista de Cundinamarca.

Bernal, de 26 años, vuelve a soñar alto, a sonreír y a marcarse objetivos en disputa con los mejores corredores del mundo. En un año de recuperación el aprendizaje "no ha tenido precio".

"He aprendido mucho. Ha sido uno de los mejores años de mi vida. Aprendí a tener paciencia, a saber que la familia es lo mas importante. Somos seres humanos y a cualquiera le puede pasar cualquier cosa... me pasó a mi, no lo veía, pero pasó. Mi madre tuvo cáncer, nadie está libre de momentos difíciles y pueden llegar", reflexionó el ciclista del Ineos.

Bernal, en una faceta muy intimista, afirmó que la recuperación del accidente "fue más dura en el aspecto psicológico que en el físico.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/21/un-grupo-de-hombres-con-traje-y-corbata-db5491c0.jpg El presidente francés, Emmanuel Macron (izquierda), abraza al director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme (derecha), luego de otorgarle una medalla durante una ceremonia de premiación colectiva para celebridades del deporte, en el Palacio Presidencial del Elíseo en París, Francia, 17 de enero de 2023. (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN)

"Uno se planta si podrá seguir montando en bici, si podrá seguir al mismo nivel... Te lo planteas, pero yo nací para ser ciclista y no concibo mi vida sin la bicicleta. Lo que quiero es inspirar y ayudar a la gente que está en una clínica pasando situaciones complicadas. Y yo quiero volver al mejor nivel", señala.

El colombiano admitió que al volver a la competición sintió "miedo", sensación que ha ido superando.

"Tuve miedo, pero ahora ya no. En los entrenamientos a veces lo tuve cuando iba rápido, a 60 por hora, pero últimamente no, es una etapa superada. Cuando volví me noté extraño, algo normal, pero poco apoco lo fui superando" Egan Bernal Ciclista colombiano “

Ante la temporada 2023, Bernal se estrenará en San Juan, carrera que ya conoció como sub'23. El objetivo último lo tiene claro, el Tour de Francia.

"El Tour es la carrera más importante y estoy ansioso por volver. Tengo buenos recuerdos, me gusta la carrera y quiero regresar, pero hay que demostrar que estoy listo para ir al Tour", aclaró.

Ahora en San Juan, Bernal espera empezar a tener las sensaciones precisas para afrontar un largo camino.

"Queria empezar los mas pronto posible en una buena carrera, tengo ganas de competir y empezar bien , el calor de San Juan me vendrá bien. El objetivo es coger ritmo para las siguientes pruebas. Será una carrera muy física, y aunque no hay mucha montaña las etapas serán complicadas. La gente se va a divertir".

Según Bernal, la clave será "el día a día, evitar caídas y tratar de controlar la etapa de montaña en el Colorado, que sera dura y marcará la diferencia, además puede haber viento".

Bernal se refirió al gran favorito, el belga Remco Evenepoeel, campeón del mundo y de la Vuelta. "Su presencia para mi es una inspiración, ha ganado una gran vuelta y ha demostrado lo campeón que es. Tiene un gran mérito y no es fácil que le comparen con Eddy Merckx. Lo ha hecho muy bien, es un corredor enorme", concluyó.