Pogacar gana la 20ma etapa del Tour de Francia, pero es inminente el triunfo de Vingegaard

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard celebraron en el penúltimo día del Tour de Francia.

Pogacar superó al campeón defensor para ganar la 20ma etapa el sábado, pero no le será suficiente para evitar que su rival gane el Tour de Francia.

Vingegaard mantiene su amplia ventaja sobre el dos veces ganador Pogacar y es casi seguro que el domingo se corone campeón tras prácticamente una ceremonial etapa que termina en Champs-Élysées en Paris.

"Debemos tener cuidado en ella porque pueden pasar muchas cosas... Pero sí, me siento genial. Casi no me lo creo", admitió Vingegaard.

Pogacar, que ganó el Tour en 2020 y 2021, ganó su segunda etapa en la 110ma edición de la carrera ciclista más famosa del mundo, pero no podrá recuperarse tras la gran ventaja que consiguió Vingegaard en los Alpes. Vingegaard tiene ventaja de 7 minutos y 28 segundos.

Pogacar ha estado increíble este año y ha ganado casi en todos los lugares en los que se ha presentado. Pero el esloveno chocó en abril en Liège-Bastogne-Liège y necesitó una operación por una fractura en la muñeca. No es fácil saber que tanto le impacto en el Tour.

"Hoy he vuelto a sentirme yo mismo", indicó Pogacar. "Ha sido genial volver a sentirme así después de varios días de sufrimiento, y encima rematar el día con una victoria de etapa".

La etapa de 133,5 kilómetros entre Belfort al resort de montaña Le Markstein fue la última prueba difícil para los ciclistas y los 3.600 metros en ascenso afectó a muchos competidores.

El español Carlos Rodríguez, que aún buscaba superar a Adam Yates en el tercer lugar, se impactó al dar vuelta en una esquina a 33 kilómetros. Rodríguez se volvió a subir a la bicicleta, pero estaba sangrando de la cara, brazo y pierna.

El estadounidense Sepp Kuss también necesitó atención médica tras otro choque. Su segundo del Tour.

David Gaudu también sufrió un accidente en el descenso en la Petit Ballon de 1.163 metros. El francés siguió pedaleando visiblemente adolorido.

El belga Victor Campenaerts, quien llevaba el distintivo como el ciclista más combativo por segundo día consecutivo, fue el primero en atacar.

El italiano Giulio Ciccone celebró tras ser coronado como el "Rey de las Montañas" en el Col de la Schlucht.

Tres ciclistas franceses, liderados por el favorito local Thibaut Pinot, fueron parte del grupo de cinco líderes que marcaron el ritmo en el Petit Ballon. Pinot decidió empujar solo antes de la cima consciente de que la afición lo esperaba. Llegó a la cima 33 segundos por delante de sus rivales y 90 segundos por delante del pelotón con Vingegaard y Pogacar.

Pogacar atacó a seis kilómetros de la cima del Col du Platzerwasel, seguido muy de cerca por Vingegaard. Se les unió Felix Gall y los hermanos Yates —Simon y Adam.

Pogacar volvió a atacar a 2,9 kilómetros del final. Pero nuevamente Vingegaard se mantuvo cerca.

A 250 metros, el esloveno volvió a empujar y aunque Vingegaard lo superó, Pogacar empujó para ganar la etapa.