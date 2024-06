Manual para el seguimiento de la edición 111 del Tour de Francia

Este es el manual para seguir la 111ª edición del Tour de Francia que comienza este sábado en Florencia (Italia):

- Recorrido: 3.498 km. Salida el 29 de junio en Florencia. Llegada el 21 de julio en Niza.

Veintidós etapas. Dos contrarrelojes individuales de 25 y 34 km. Ocho etapas llanas. Cuatro etapas accidentadas. Siete etapas de montaña con cuatro llegadas en alto (Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, Plateau de Beille, Isola 2000 y Col de la Couillole). Dos jornadas de reposo (8 de julio en Orléans, 15 de julio en Gruissan)

- Cuatro maillots distintivos: clasificación general individual (amarillo), mejor joven (blanco), mejor escalador (blanco con lunares rojos) y por puntos (verde).

- Dotación económica para el vencedor: 500.000 euros (unos 535.000 dólares).

Dotación global en premios: 2,3 millones de euros (unos 2,5 millones de dólares).

- Bonificaciones: 10, 6 y 4 segundos en las etapas en línea. 'Puntos bonus' atribuidos al paso por la cima de los puertos situados en lugares estratégicos en las etapas 2, 4, 11 y 17: 8, 5 y 2 segundos para los tres primeros.

- La participación:

Veintidós equipos de ocho corredores cada uno (176 ciclistas en total).

Equipos: Alpecin-Deceuninck, Arkéa-B&B Hotels, Astana, Bahrain, Cofidis, Décathlon-AG2R-La Mondiale, DSM-Firmenich PostNL, EF Education, Groupama-FDJ, Ineos-Grenadiers, Intermarché-Wanty, Lidl-Trek, Movistar, Red Bull Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Jayco-AlUla, Visma-Lease a bike, UAE (1ª división) Israël PT, Uno-X, TotalEnergies, Lotto (2ª división)

Los principales participantes: Tadej Pogacar (SLO), Jonas Vingegaard (DEN), Remco Evenepoel (BEL), Primoz Roglic (SLO), Mathieu van der Poel (NED), Wout Van Aert (BEL)

Los principales ausentes: Julian Alaphilippe (FRA), Filippo Ganna (ITA), Sepp Kuss (USA), Jonathan Milan (ITA), Tim Merlier (BEL), Ben O'Connor (AUS), Mattias Skjelmose (DEN), Olav Kooij (NED)

- El palmarés:

110 ediciones desde la creación de la prueba en 1903: 36 victorias finales para Francia, 18 para Bélgica, 12 para España, 10 para Italia, 6 para el Reino Unido, 5 para Luxemburgo, 3 para Dinamarca y Estados Unidos, 2 para Países Bajos, Eslovenia y Suiza, 1 para Alemania, Australia, Colombia e Irlanda (7 no atribuidas).

110 éditions depuis la création de l'épreuve en 1903. 36 victoires pour la France, 18 pour la Belgique, 12 pour l'Espagne, 10 pour l'Italie, 6 pour la Grande-Bretagne, 5 pour le Luxembourg, 3 pour le Danemark et les Etats-Unis, 2 pour les Pays-Bas, la Slovénie et la Suisse, 1 pour l'Allemagne, l'Australie, la Colombie et l'Irlande (7 non attribuées).

Récord de victorias: 5 para Jacques Anquetil (entre 1957 y 1964), Eddy Merckx (1969 a 1974), Bernard Hinault (1978 a 1985) y Miguel Induráin (1991 a 1995). Lance Armstrong ganó 7, pero fue desposeído de sus títulos.

Los diez últimos ganadores:

2023: Jonas Vingegaard (DEN)

2022: Jonas Vingegaard (DEN)

2021: Tadej Pogacar (SLO)

2020: Tadej Pogacar (SLO)

2019: Egan Bernal (COL)

2018: Geraint Thomas (GBR)

2017: Chris Froome (GBR)

2016: Chris Froome (GBR)

2015: Chris Froome (GBR)

2014: Vincenzo Nibali (ITA)