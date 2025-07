Healy se despierta de un sueño en Vire y Pogacar cede a Van der Poel el maillot amarillo

Tras una larga escapada, primero compartida y luego en solitario, el irlandés Ben Healy (EF Education) despertó de "un sueño desde niño" logrando la victoria en la sexta etapa del Tour de Francia, disputada entre Bayeur y Vire Normandie, de 201,5 km, en la que el neerlandés Mathieu Van der Poel recuperó el maillot amarillo por un segundo ante Tadej Pogacar.

"De niño veía el Tour por televisión y correr aquí algún día era un sueño, pues ahora ganar es algo increíble, esto lo tengo que asimilar", resumió en meta Ben Healy (Kingswindorf, 24 años), feliz y emocionado tras alzar los brazos en solitario, saboreando el triunfo más importante de su carrera.

Healy, quien atacó dentro de la selecta fuga del día a 42 km de meta, fue el más fuerte de la expedición de 8 corredores que pelearon el triunfo parcial.

"Ganar una etapa en el Tour de Francia es simplemente increíble. Para esto he trabajado, no sólo este año, sino toda mi carrera. Es una gozada poder recompensar de esta manera el trabajo de todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi vida", dijo Healy.

"Crecí viendo el Tour en la tele y deseando estar aquí algún día. El mero hecho de participar ya es un logro y ganar una etapa es sencillamente fantástico", agregó.

Coronó el muro de Vire Normandía con un tiempo de 4h.24.11, a una media de 45,8 km/h. Le siguieron bajo la pancarta el estadounidense Quinn Simmons (Lidl) a 2.44 y el australiano Michael Storer (Tudor) a 2.51.

Los escapados llegaron con cuentagotas. Dunbar, Simon Yates y Barta cruzaron a 3.21, el colombiano Harold Tejada a 3.51 y Van der Poel a 3.58. La llegada del neerlandés produjo intriga.

Estaba a 1.28 en la general de Pogacar y por un solo segundo recuperó el jersey amarillo, ya que el grupo del esloveno finalizó a 5.27. Entre los españoles, tanto Enric Mas como Carlos Rodríguez cedieron 5 segundos, lo mismo que el colombiano Santiago Buitrago.

De esta manera Van der Poel saldrá de amarillo este viernes camino del Muro de Bretaña, seguido de Pogacar, Evenepoel a 43 segundos, el francés Vauquelin a 1.00, Vingegaard a 1.14 y fuera del 'top ten' Mas decimotercero a 3.35, Buitrago a 3.57 y Rodríguez a 4.21.

Inicio frenético, el UAE de Pogacar da luz verde a la escapada

Otra "clásica" en la primera semana del Tour por tierras del norte, esta vez con 6 cotas puntuables, 4 de ellas en los últimos 60 km y un muro considerable en los últimos 700 metros.

Recordando a Normandía

Día goloso para los aventureros y "rematadores", que salieron chisposos de Bayeux, la primera ciudad francesa liberada en el transcurso de la batalla de Normandía, cuyo recuerdo en la zona es constante.

Ritmo infernal de inicio, nada menos que 49,5 km en la primera hora de carrera, y por delante 3.550 metros de desnivel. Ataques de todos los colores, sobre todo del Visma, obligado a inventar tras el fiasco de Vingegaard en la crono.

Lo intentó Van Aert, luego el ganador del Giro Simon Yates, más tarde Vauquelin, tercero en la general, García Pierna e incluso Enric Mas.

Hasta el km 57 de la etapa el UAE echó abajo cualquier proyecto de la mano de Tim Wellens. El campeón belga salió a por todos aquellos que supusieran algún peligro para Pogacar.

Finalmente se despegaron 8 corredores. Van der Poel, en su terreno, tenía un caramelo a su alcance, con opciones de llevarse la etapa y de recuperar el maillot amarillo. Promovió la escapada buena del día.

La presencia de Van der Poel garantiza el éxito de la fuga

A Pogacar y el UAE le pareció aceptable que se marcharan con el neerlandés, el mejor clasificado a 1.28, hombres de nivel como Ben Healy (EF Education), Simmons (Lidl), Barta (Movistar), Harold Tejada (Astana), Dunbar (Jayco), Simon Yates (Visma) y Storer (Tudor).

La camiseta amarilla

Ningún temor del líder por perder el jersey amarillo. Pogacar no contempla pasarse más de medio Tour subiendo varias veces al protocolo del podio.

La presencia de Van der Poel garantizó el éxito de la fuga. Mucha calidad en la escapada, todos interesados en colaborar por el éxito en Vire Normandie.

Juntos pasaron la Cota de Mortain (3ª. con 1,6 km al 9,5%), con 3 minutos de renta, después la de Juvigny-le-Tertre (3ª, con 2,2 km al 7,3%), ya con 3.44. Fuga consolidada.

Healy se la juega de lejos y logra su sueño desde niño

La armonía caducó a 42 km de meta por iniciativa de Ben Healy. El irlandés atacó con fe, coronó en solitario Saint-Michel de-Montjoie (3ª Cat. con 3,7 km al 4.5%) y a 17 de meta contaba con 1.17 minutos sobre Simmons y Storer, y 1.50 sobre el grupo de Van der Poel y Tejada.

El pelotón, dirigido por el UAE a un ritmo confortable, a más de 6 minutos.

El irlandés, ganador de etapa en Giro y este año en la Itzulia, ya no miró atrás. Se fue a por la etapa, haciendo inútil el esfuerzo del dúo perseguidor.

Van der Poel, uno de los grandes favoritos para el triunfo de etapa, daba por bueno recuperar el maillo amarillo y entre los hombres del podio, calma chicha en día que al final fue de tregua.

Iguala a su compatriota Sam Bennett

Healy, el benjamín de la fuga, trepó la Cota de Vaudry (4ª, 1,2 km al 7,2), a 5 de meta, en olor de multitud. Iba directo a convertirse en el septimo irlandés ganador de etapa en el Tour de Francia, sucediendo a Sam Bennett, que ganó 2 en 2020.

Además se iba a enfundar el maillot blanco, despojando de la prenda a Remco Evenepoel.

El último muro, 700 metros terribles con media del 10 y tramos del 14, tampoco redujo el ímpetu de Healy. Imparable coronó brazos en alto. Tras más de 100 km en fuga, la mitad en solitario, firmó una hazaña que siempre recordará.

Llegó al Tour sustituyendo al lesionado Richard Carapaz, y vió, y venció. Fue la décima victoria para su palmarés, la segunda de la temporada. Con todo merecimiento, premio a la valentía.

El Muro de Bretaña espera en territorio Hinault

Este viernes se disputará la séptima etapa, entre Saint-Malo y el Muro de Bretaña, de 197 km. Sigue la dinámica "clásica" del recorrido, con aliciente final que puede provocar interesantes batallas entre los hombres de la general.

El Muro bretón será el gran protagonista con un doble ascenso (3a, 2 km al 6,9 %), y su cima será la meta.

Partiendo de la costa bretona en Saint Malo el pelotón se dirigirá por llanuras para pasar por el pueblo natal del "Caimán" Bernard Hinault, Yffiniac, ganador de 5 Tours, y el último francés en ganarlo hace 40 años. En la doble subida al Muro será clave el sentido táctico, tanto como las propias fuerzas.

EFE / Carlos de Torres