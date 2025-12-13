Pogacar: "No necesito mejorar; si mantengo el nivel estaré satisfecho"

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, cuatro veces ganador del Tour de Francia y vigente campeón de Europa y del mundo, afirmó este sábado que para la próxima temporada "no necesita mejorar" para cumplir sus objetivos y que se dará por satisfecho si mantiene "el nivel actual".

El corredor del UAE Team Emirates realiza estos días una concentración de pretemporada en la provincia de Alicante, donde avanzó parte de su calendario para 2026, que incluirá el Tour de Francia, además de pruebas clásicas como Strade Bianche, Milán-San Remo, París-Roubaix o Lieja-Bastoña-Lieja, y no descartó participar en la Vuelta a España ni en el Giro de Italia.

"Ya veremos", señaló el doble campeón del mundo, que aseguró que preferiría ganar la París-Roubaix antes que un nuevo Tour porque ya lo ha ganado cuatro veces, aunque admitió que también le motiva igualar el récord de triunfos en la ronda gala.

"Si alguna vez gano Milán-San Remo y París-Roubaix, creo que ya no hay mucho más que puedas hacer, pero siempre hay algo más. Hay carreras de una semana en las que aún no he estado y también la Vuelta. Siempre quedan cosas por intentar ganar en diferentes escenarios", explicó.

"El tiempo pasa rápido y quizá no haya tanto margen para intentar ganarlo todo. No me obsesiono, simplemente me gusta volver a estas carreras e intentar ganarlas porque no las he ganado", añadió.

Pogacar tuvo palabras de elogio para su compañero de equipo mexicano Isaac del Toro, de quien destacó que "está comenzando su propio camino".

"Tiene su propia forma de montar y su propio estilo. Ya lo admiro como ciclista y también como persona", afirmó.

Valora la calidad de su equipo

El campeón esloveno insistió en que, pese al alto nivel mostrado en las últimas temporadas, "siempre hay margen de mejora", y elogió la plantilla confeccionada por el UAE Team Emirates, al asegurar que estaría tranquilo en el Tour con cualquiera de los 30 corredores del equipo.

Asimismo, reconoció que no es fácil convivir con la fama y que, aunque fue "fácil llegar a la cima", resulta mucho más complicado "permanecer en ella" por la autoexigencia y los compromisos que conlleva ser una referencia deportiva.

El corredor reiteró que no le obsesiona convertirse en el primer ciclista en ganar las tres grandes vueltas en una misma temporada y recordó que en su equipo hay corredores de gran nivel, como Del Toro o Joao Almeida, para repartirse los éxitos.

Pogacar no quiso destacar ninguna victoria del pasado curso por encima de las demás y subrayó que una de las claves de su rendimiento es la planificación.

"El equipo me da un programa y un calendario muy buenos. No corro tantos días como otros ciclistas. Tengo la suerte de poder elegir carreras y de decir que no a alguna si siento que no podré rendir en la siguiente", concluyó. EFE

