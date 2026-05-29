Sepp Kuss corona la etapa reina del Giro y entra al club de "las tres grandes"

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease A Bike) entra vencedor en la etapa 19 del Giro de Italia 2026, sobre 151 km desde Feltre a Alleghe, Italia. ( EFE/LUCA ZENNARO )

El estadounidense Sepp Kuss, del equipo Visma Lease a Bike, tuvo el honor de apuntar su nombre en el club de ganadores de etapa en las tres 'grandes' al imponerse en solitario en la jornada reina dolomítica del Giro 2026, entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), de 151 km y 5.000 metros de desnivel, en la que su jefe de filas, el danés Jonas Vingegaard, mantuvo la 'maglia' rosa.

Sigue la fiesta en el Visma. Vingegaard renunció pronto a la quinta victoria, pero mandó en la escapada a Sepp Kuss (Durango, 31 años) y el ganador de la Vuelta 2023 aprovechó la licencia para cerrar el círculo de triunfos en las tres 'grandes'. Y además con exhibición, atacando a 3 km de meta y alzando los brazos al cielo con tiempo para el deleite.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/99c9256b10b568346fd5397883c628ef3f247e06w-abf09371.jpg El ciclista estadounidense Sepp Kuss, del equipo Visma-Lease A Bike, posa en el podio tras ganar la 19.ª etapa del 109.º Giro de Italia 2026, de 151 km, entre Feltre y Alleghe, Italia, el 29 de mayo de 2026. (EFE/EPA/LUCA ZENNARO)

El ciclista residente en Andorra gestionó bien los esfuerzos en la fuga y dio la puntilla en el momento justo, cuando se hundió el italiano Giulio Ciccone, nuevo líder de la montaña. Kuss marcó en meta 4h.28.32, a una media de 33,7 km/h. Le siguieron Jai Hindley a 14 segundos y Ciccone a 37. Segundos después, Vingegaard y Felix Gall.

A tres días de la llegada a Roma, Vingegaard mantiene la 'maglia' rosa con 4.03 sobre Gall y 5.04 respecto a Hindley, quien desalojó de la tercera plaza al neerlandés Thymen Arensman, el más perjudicado de la intensa etapa de montaña. El primer español es David de la Cruz, decimoquinto a 18.20

Vingegaard envía a Kuss

Jornada reina del Giro con 6 puertos puntuables, entre ellos el Passo Giau, la cima Coppi, a más de 2.000 metros de altitud. Un día de supervivencia crucial para todo tipo de intereses.

Pronto empezaron los ataques. Subiendo el Passo Duran (1a, 12,1 kilómetros al 8,1%) se rompió el pelotón con Ciccone como protagonista, ya que el escalador italiano tenía la opción de desbancar a Vingegaard por la 'maglia azzurra' de la montaña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/92f4f1a6d2749006396d9b79e08ec9035330c40e-4da11546.jpg El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma | Lease a Bike, con el maillot rosa de líder de la clasificación general, firmando en el podio antes del inicio de la 19ª etapa del Giro de Italia, de 151 km, entre Feltre y Alleghe, Italia, el 29 de mayo de 2026. (EFE/EPA/LUCA ZENNARO)

Se formó una fuga grande, de 18 hombres, en la que se metieron Einer Rubio, Enric Mas y Juanpe López por el Movistar, en busca de la soñada victoria de etapa, Caruso, el mejor clasificado a 8 minutos del líder, y Kuss, un satélite de Vingegaard para tirar de sus servicios en algún momento de la interminable etapa de montaña.

Líder de la montaña

Ciccone a lo suyo. Pasó en cabeza el Passo Duran y el Coi (2a, 5,8 km al 9,3%), y se aproximó de forma clara a un objetivo que culminó coronando en cabeza la Forcella Staulanza (2a, 6,3 kilómetros al 6,7%) y el Passo Giau (Especial, 9,8 kilómetros al 9,3%), nada menos que la Cima Coppi, el techo del Giro, donde los pulmones empiezan a quemar a 2.223 metros de altitud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/352b5a0f21f61e3efb7610dd951dd773ad13c63f-093bb472.jpg El ciclista italiano Giulio Ciccone, del equipo Lidl Trek, con el maillot azul de mejor escalador, posa en el podio tras la 19.ª etapa del 109.º Giro de Italia 2026, de 151 km, entre Feltre y Alleghe, Italia, el 29 de mayo de 2026. (EFE/EPA/LUCA ZENNARO)

En ese momento, Ciccone, que vestía de azul con la prenda prestada por Vingegaard, se ganó el derecho a portar la 'maglia' por derecho propio, además, con ventaja holgada que probablemente le permitirá llegar a Roma como mejor escalador del Giro. Mientras, en la Cima Coppi, el grupo del líder, con mucha calma, cruzó a 2.15 minutos, sin ningún interés por echar abajo la fuga.

Puestos de honor en peligro

En la subida al Passo Falzarego (2a, 10,1 kilómetros al 5,4%) la rebelión filtró a 8 hombres con un proyecto interesante. En la cima Einer Rubio privó a Ciccone del pleno de puntos, lo que indignó al italiano. En la avanzadilla había claros intereses por el podio y el top 10. El pelotón cruzó el alto a más de 3 minutos, lo que significaba que Derek Gee y Storer estaban desalojando de las plazas de honor provisionales a Gall y Arensman.

La 'afrenta' de Rubio enrabietó a Ciccone, quien atacó en el descenso. Le devolvió la moneda al colombiano jugándose el tipo en una bajada de casi 20 km que desembocaba a pie del sexto y último puerto. El italiano abrió 45 segundos, espoleado por su orgullo herido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/c602e6c8d5875eca65b1aaa4d5b797798cbccec7-6708dddd.jpg El ciclista francés Paul Magnier del Soudal Quick-Step Team en acción para cruzar la línea de meta y ganar la 18ª etapa del 109 Giro de Italia 2026, una carrera de 171 km desde Fai Della Paganella hasta Pieve di Soligo, Italia, 28 de mayo de 2026. ((CICLISMO, ITALIA) EFE/EPA/LUCA ZENNARO)

A 16 km de meta, tenía el pelotón principal a 2.50 minutos. La 'maglia' rosa se estaba tomando el día de transición, sin voluntad de acercarse a las 6 victorias que logró Pogacar en 2024. Para qué arriesgar, si el danés ya tiene más en mente la Torre Eiffel que el Coliseo de Roma.

Se cierra el círculo

Ciccone, el más bravo de la etapa reina, pasó de virtual 'maglia azzurra' a verse ganador en Alleghe, la localidad dolomítica del Veneto. El rey de la montaña del Giro 2018 y del Tour de Francia 2023 se presentó a pie de puerto con 1.06 minutos sobre los perseguidores y 2.25 respecto al pelotón del líder.

Por delante, 5 km al 9,6 %, una subida con rampas de gran dureza con las piernas ya algo "tostadas". El esfuerzo empezó a pasarle factura a Ciccobe, quien veía cómo la renta se reducía a marchas forzadas. Por detrás Gee, Pellizzari y Kuss se aproximaban y en el pelotón Felix Gall, junto a Vingegaard, soltó a Arensman para distanciar en el podio al neerlandés.

Reventó la etapa con menos de 3 km para la meta. Kuss atrapó a Ciccone y atacó directo hacia la gloria de firmar una victoria en el corazón de los Dolomitas que le permitió cerrar el círculo de triunfos en las 3 'grandes'. Un hombre del líder tomó el relevo de Vingegaard, y con honores. Un fino trabajo que también aportó alegría al Visma, preparado para celebrar el domingo el triunfo en Roma.

Los escaladores

Este sábado se disputará la vigésima etapa, entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km de recorrido. Última oportunidad para los escaladores la víspera de la entrada triunfal en Roma.

En el trayecto tres puertos: Clauzetto (3a, 6,8 km al 5,6) y doble subida a Piancavallo (1a, 14,5 km al 7,8). La cima del segundo ascenso desemboca en meta.