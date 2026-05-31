Vingegaard y su próximo objetivo: acabar con el reinado de Tadej Pogacar en el Tour de Francia

El ciclista danés del Visma Jonas Vingegaard cuando ganó una de las etapas de una competencia ciclística internacional. ( ARCHIVO/ AFP )

La fortaleza de Visma – Lease a Bike con el capitán Jonas Vingegaard al frente permite elevar las expectativas del ciclista nórdico con vistas al Tour de Francia, donde su rival directo sera el imbatible esloveno Tadej Pogacar. La temporada del Visma está sembrada de gloria, y tras conquistar la cima en Roma no descarta la de París.

Vingegaard dejó su sello en la París Niza y Volta a Catalunya, después la primavera sonrió al Visma con resultados de lujo. El belga Wout van dejó Aert le ganó la París-Roubaix a Pogacar tras un duelo espectacular.

El patrón del Giro de principio a fin fue Jonas Vingegaard, quien ha decidido la carrera en 5 etapas de montaña en las que apareció con ataques concluyentes para abrir diferencias definitivas. Después de la grave lesión de la Itzulia 2024, el danés ha recuperado su mejor versión, atacando y decidiendo con contundencia.

El jefe del Visma ha ganado el Giro sin agobios, casi sin rivales, dejando a más de 5 minutos al austríaco Felix Gall y al australiano Jai Hindley. Además, en todos los finales en alto ha superado el récord de la subida, el último en Piancavallo, donde con 36.13 minutos superó los 36.20 que hizo Marco Pantani en 1998.

La mira en París

"Espero estar aún mejor en el Tour", proclama Vingegaard, quien aporta desde ya un plus de interés al Tour que saldrá de Barcelona el 4 de julio. El rival será otro, y de otro nivel, será Pogacar, quien le exigirá superar su estado de forma del Giro.

"Para poder competir de tú a tú con Pogacar necesitas estar al máximo nivel. Este año he cambiado el plan de preparación, pero haber hecho el Giro era el paso justo que necesitaba", analiza Vingegaard.

La formación para el Tour también aportará un salto de calidad y podrá acercarse al potencial del UAE de Pogacar. La formación se ha llegado 6 etapas del Giro, 5 del líder, ha destapado un joven valor como el italiano Davide Piganzoli y ha visto la resurrección de Sepp Kuss, ganador de la etapa reina.

A poco más de un mes para el Tour de Francia, el Visma quiere recuperar el mando en la prueba francesa, el que recuperó Pogacar con mano de hierro en las últimas temporadas. El esloveno anhela el quinto título para ponerse al nivel de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

Será difícil parar al torbellino Pogacar, pero Vingegaard y su equipo lucharán para lograr el tercer Tour, ampliar el doblete que logró el danés en 2022y 2023.

"Pogacar es un rival duro, pero hemos mejorado como equipo". Palabras de Vingegaard. Junto Paul Seixas, será el principal opositor al ray esloveno. Un aliciente que permite a los aficionados esperar con ilusión la salida en Barcelona.