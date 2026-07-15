Ciclismo de República Dominicana busca terminar la sequía de medallas desde 2010

Danielky Cedeño, de la selección de pista, durante una sesión de entrenamientos. ( FUENTE EXTERNA )

Conformada por un pelotón de 28 atletas, la selección dominicana de ciclismo buscará colgarse su primera medalla tras una sequía de tres ediciones sin podio en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Es una de las metas que tiene este deporte para estos Juegos Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

El presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, Jorge Blas, dio a conocer la selección de este deporte en sus distintas disciplinas.

En la modalidad de ruta masculina fueron incluidos Juan del Rosario, Roger Marte, Alberto Ramos, Jonathan Ogando, Erlin García y Joshua Hiciano. La femenina la conforman Flor Espíritu Santo, Stephany Contreras, Raquel Restituyo, María Teresa Mirabal, Melsey Pérez y María Vega.

La selección de pista masculina estará integrada por William Guzmán, Manuel Estévez, José Junior González, Estanislao Lantigua, Anderson Aracena, Eury Leonardo y Danielky Cedeño.

En pista femenina representarán al país Madelin Canela, Feline Mendoza, Stephany Contreras, Raquel Restituyo, Katherine Estévez y Lisbeth Aquino.

En la modalidad de BMX competirán Jeremy Marchena, David Marchena y Ruth Esther Ruiz, mientras que el equipo de ciclismo de montaña (MTB) estará conformado por Jeudy Liranzo, Alex Muñoz, Gabriela Tejada y María Contreras.

El cuerpo técnico de la selección nacional lo integran Jairo Pérez, Addelyn Cruz, Wendy Cruz, Hilario Hilario y Ancer López.

De las 13 medallas que acumula el ciclismo en su historial, seis fueron ganadas en los Juegos de Mayagüez 2010, donde se incluye un oro de Augusto Sánchez (carrera por puntos).

"Nosotros tenemos grandes expectativas, estamos en nuestra casa", dijo Blas. El ciclismo dará medalla desde el 25 de julio y su calendario concluye el 2 de agosto.

El deporte de las bielas y manivelas recibió su velódromo olímpico remozado y las pruebas están avaladas por la Unión Ciclista Internacional.

Amelia, la única mujer

Amelia Blanco Abbott es la única dominicana que se ha colgado una medalla en su cuello. Hizo historia en los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2002.

Del pelotón dominicano que tendrá unas 15 mujeres, se espera que al menos una alcance un podio. "Tenemos expectativas y sabemos que los muchachos están preparados. Vamos a esperar el día de la competencia", dijo Blas.