$!Atropellaron a Nairo Quintana mientras entrenaba pero salió ileso

En un principio no presentaba lesiones de gravedad, se trasladó a su domicilio para ser atendido por su médico personal

Frente a lo ocurrido, el corredor de 30 años detalló que ocurrió cuando el coche que lo atropelló adelantó el vehículo que lo acompañaba durante su entrenamiento.

"Se vino detrás, no tuve cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló", aseguró Quintana en un video compartido por su equipo.

El colombiano, que agradeció el apoyo de los aficionados en las redes sociales, dijo que está a la espera de los resultados de unos exámenes que le hicieron para "descartar cualquier lesión" que pueda afectar su preparación y participación en las próximas competencias.

Quintana, ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España en 2016, fue anunciado junto al francés Warren Barguil como líder del equipo Arkéa-Samsic para el Tour de Francia que comienza el 29 de agosto en Niza.

Se prevé que el colombiano vuelva a la competición en el Tour de L'Ain entre el 7 y el 9 de agosto, antes de afrontar el Dauphiné, camino del Tour de Francia, competición en la que ha sido dos veces segundo (2013 y 2015) y una tercero (2016).